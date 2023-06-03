بايدن عن موافقة الكونغرس على مشروع قانون سقف الدين: أمريكا تجنبت أزمة

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن بلاده "تجنبت حدوث أزمة" بعدما أقر الكونغرس مشروع القانون الخاص برفع سقف الدين.

وأثنى بايدن، في خطاب من البيت الأبيض، على قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد التصويت لصالح مشروع القانون، وقال إنهم "تصرفوا بمسؤولية وقدموا مصلحة البلاد على السياسة"، وحذر مما كان يمكن أن يحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيوقع السبت على مشروع القانون ليتحول لقانون ما يساعد الولايات المتحدة على أن تجنب التخلف عن سداد الدين، وشدد على أن "الأزمة تم تجنبها"، وأضاف على أن تمرير مشروع القانون كان يهدف لـ"حماية مستقبل أمريكا".

يذكر أن مجلس الشيوخ وافق ، مساء الخميس، على رفع سقف الدين وذلك قبل أيام فقط على الموعد النهائي لتفادي أول تخلف عن السداد للولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق، وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 صوتا لتمرير مشروع القانون.

وكان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق من هذا الأسبوع مشورع قانون رفع سقف الدين، بـ314 صوتا مقابل 117.