(CNN)-- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، على مشروع قانون لتعليق حد ديون البلاد حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2025، لتجنب حدوث أول تخلف أمريكي على الإطلاق عن سداد الديون.

يؤدي تعليق حد الدين حتى أوائل عام 2025 إلى إزالة خطر التخلف عن السداد من على الطاولة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل. بالإضافة إلى معالجة حد الدين، يضع القانون سقوفًا للإنفاق غير الدفاعي، ويوسع متطلبات العمل لبعض متلقي قسائم الطعام ويعيد بعض صناديق الإغاثة من كوفيد - 19، من بين القواعد المنظمة.

وتم إبرام الاتفاق بين الحزبين لمعالجة حد الديون بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب - تتويجًا لأيام طويلة وليال متأخرة من المفاوضات المثيرة للجدل التي بدت في بعض الأحيان وكأنها قد تنهار تمامًا.

للحصول على القانون في نهاية الأمر، سار المشرعون على مدار الساعة قبل الخامس من يونيو/ حزيران، وهو التاريخ الذي حذّرت فيه وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على سدّاد جميع التزامات الدولة بالكامل وفي الوقت المحدد - وهو سيناريو كان من الممكن أن يطلق العنان كارثة اقتصادية عالمية.

كان الإطار الزمني لتمرير مشروع القانون من خلال الكونغرس ضيقًا للغاية مع وجود مجال ضئيل للخطأ، مما شكل ضغطًا هائلاً على القيادة في كلا الحزبين. أقر مجلس النواب مشروع القانون، الأربعاء، وأقره مجلس الشيوخ الخميس.

بمجرد الموافقة على الاتفاق، واجه الاتفاق رد فعل عنيف من أقصى اليسار واليمين المتطرف، لكنه حصل في النهاية على دعم من مجموعة واسعة من المشرعين، على الجانبين، كثير منهم معتدلون.