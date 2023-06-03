دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، بعد فوزه على زعيم المعارضة كمال كيلتشدار أوغلو في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، ليمدد حكمه إلى عقد ثالث.

وكان الرئيس التركي قد فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، الأحد الماضي، حيث أظهرت النتائج الرسمية حصوله على 52.1٪ من الأصوات، بينما حصل زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.9٪.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات على ما نسبته 49.5٪ من الأصوات، في حين أحرز مرشح المعارضة أقل من 45٪.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز المحطات السياسية للرئيس التركي طيب رجب أردوغان.