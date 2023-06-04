مستشار أردوغان يعلق لـCNN على حرق نسخة من القرآن في السويد.. ماذا قال؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- التقى الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، الأحد، حيث يواصلان العمل نحو إيجاد طريق للسويد للانضمام إلى الحلف.

دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا السويد وفنلندا إلى التخلي عن عقود من الحياد والسعي للانضمام إلى التحالف، فيما اعتُبر ضربة كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سعى لتقويض الناتو. لكن تركيا أوقفت انضمام السويد لعدة أسباب، من بينها اتهام ستوكهولم بالسماح للمنظمات الإرهابية بالبقاء في البلاد.

وأكد ستولتنبرغ أن مسؤولين من السويد وتركيا وفنلندا سيجتمعون في الأسبوع الذي يبدأ في 12 يونيو/ حزيران لمناقشة محاولة السويد الانضمام إلى الناتو.

أقرت السويد، الخميس، تشريعًا جديدًا لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يعدل دستورها، وينهي حظر الأسلحة المفروض عليها، ويصعد عملياتها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضد حزب العمال الكردستاني. وقال ستولتنبرغ ردًا على هذا التشريع الجديد، "اتخذت السويد خطوات ملموسة مهمة لتلبية مخاوف تركيا"، وأنها "أوفت بالتزاماتها".

وقال ستولتنبرغ إنه يعتقد أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لكي تصبح السويد عضوًا في قمة حلف شمال الأطلسي هذا العام في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو/ تموز، وهو هدف تم تحديده في قمة العام الماضي في مدريد.