"لا يمكننا الانتظار لشهور".. زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للهجوم المضاد

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- استخدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطابه اليومي يوم السبت لشكر القوات على الجبهات الأمامية أو من يقاتلون للسيطرة على السماء فوقهم - المقاتلون الذين سيكونون مهمين بشكل خاص في الهجوم المضاد الذي يُشاع أنه من المتوقع أن تشنه كييف.

عادة ما يشكر زيلينسكي وحدات عسكرية محددة في خطاباته، لكنه سمى بالأمس أكثر من عشرة، من بينهم القادة والمدفعيون ومشاة البحرية والمشاة.

وقال زيلينسكي: "يجب أن نتذكر جميعًا أن دفاعنا، وأعمالنا النشطة، واستقلال أوكرانيا ليست شيئًا مجردًا. فهؤلاء أشخاص استثنائيون للغاية".

واختتم الرئيس الأوكراني خطابه بدعوة جميع الأوكرانيين إلى شكر الجنود والعسكريين شخصيًا.

يأتي خطاب زيلينسكي وسط تكهنات مستمرة بأن الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره، والذي بدا وشيكًا لأسابيع، قد ينطلق في الأيام المقبلة. وقال الرئيس الأوكراني إن كييف مستعدة لتنفيذ العملية في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت السبت.

قال زيلينسكي: "أعتقد أننا، اعتبارًا من اليوم، مستعدون للقيام بذلك. نحن نرغب في الحصول على أشياء معينة، لكن لا يمكننا انتظار ذلك لعدة أشهر".

في الشهر الماضي، احتاجت أوكرانيا إلى "مزيد من الوقت قليلاً"، على الأرجح للسماح بتسليم المزيد من المساعدات العسكرية الغربية - بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي التي تشتد الحاجة إليها.

أمضى زيلينسكي شهورًا في الضغط على القوى الغربية لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وأسلحة للمساعدة في السيطرة على الأجواء، لأنها ستساعد في الحد من عدد الخسائر في صفوف المقاتلين الأوكرانيين خلال أي هجوم مضاد محتمل.

في مقابلته مع الصحيفة، أقر زيلينسكي بأن روسيا تحتفظ بالتفوق الجوي على الخطوط الأمامية. وقال إن الافتقار إلى الحماية من القوة الجوية الروسية يعني أن "عددًا كبيرًا من الجنود سيموتون".

قال زيلينسكي: "يعلم الجميع جيدًا أن أي هجوم مضاد في العالم بدون سيطرة في السماء أمر خطير للغاية".