أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الصينية الإثنين إن الولايات المتحدة بدأت الاستفزاز خلال حادثة شوهدت فيها سفينة حربية صينية تعبر أمام سفينة أمريكية خلال مناورة مشتركة مع كندا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، خلال إيجاز صحفي اعتيادي: "إن الإجراءات التي يتخذها الجيش الصيني ضرورية للرد على استفزازات الدولة المعنية (الولايات المتحدة)، وهي إجراءات منطقية ومشروعة تمامًا وآمنة ومهنية".

وأضاف وانغ قائلا إن الصين تعارض "بشدة" خلق أمريكا "مشاكل في منطقة مضيق تايوان" وأنها "دائما" تحترم وتدعم حرية الملاحة.

واتهمت الولايات المتحدة سفينة حربية صينية بالعبور أمام سفينة أمريكية كانت تشارك في تدريبات مشتركة مع البحرية الكندية في مضيق تايوان، مما أجبر السفينة الأمريكية على الإبطاء لتجنب الاصطدام.