أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- عثر عمال على شاب فاقد للوعي، الإثنين، لكنه على قيد الحياة أثناء عملهم على إصلاح المسارات المتضررة بعد خروج مميت للقطار عن مساره الجمعة، وفقًا لموقع News18 التابع لـCNN.

وجاء في تقرير "News 18": "دولال مازوندار، يسكن في ولاية أسام، تعرض لجروح بالغة عندما وقع الحادث وسقط على بعد مسافة من موقع الحادث".

ونُقل الشاب، الذي وُجد قرب موقع الحادث، إلى مستشفى في "سورو" بسبب جروح في الرأس واليد.

وأشارت القناة إلى أن الشاب نُقل جوا إلى منطقة بالاسور بعد العثور عليه.

ولقي 233 شخصا مصرعهم بعد تصادم 3 قطارات في الهند، مساء الجمعة، في واحدة من أسوأ حوادث القطارات في التاريخ الحديث.