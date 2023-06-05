بعد أيام على حادثة القطار الذي أودى بحياة 233 شخصا في الهند.. العثور على شاب على قيد الحياة

العالم
نشر
دقيقة قراءة
بعد أيام على حادثة القطار الذي أودى بحياة 233 شخصا في الهند.. العثور على شاب على قيد الحياة
Credit: PUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- عثر عمال على شاب فاقد للوعي، الإثنين، لكنه على قيد الحياة أثناء عملهم على إصلاح المسارات المتضررة بعد خروج مميت للقطار عن مساره الجمعة، وفقًا لموقع News18 التابع لـCNN.

وجاء في تقرير "News 18": "دولال مازوندار، يسكن في ولاية أسام، تعرض لجروح بالغة عندما وقع الحادث وسقط على بعد مسافة من موقع الحادث".

ونُقل الشاب، الذي وُجد قرب موقع الحادث، إلى مستشفى في "سورو" بسبب جروح في الرأس واليد.

وأشارت القناة إلى أن الشاب نُقل جوا إلى منطقة بالاسور بعد العثور عليه.

قد يهمك أيضاً

الهند.. 233 قتيلا وإصابة 900 جراء تصادم 3 قطارات

ولقي 233 شخصا مصرعهم بعد تصادم 3 قطارات في الهند، مساء الجمعة، في واحدة من أسوأ حوادث القطارات في التاريخ الحديث.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.