روسيا ترد على اتهامها بتفجير سد نوفا كاخوفكا.. وتحمل أوكرانيا المسؤولية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفض الكرملين "بشدة" الاتهامات الموجهة لروسيا بالوقوف خلف الهجوم على سد نوفا كاخوفكا، الثلاثاء، متهما أوكرانيا بتدمير السد بهدف "حرمان جزيرة القرم من المياه".

وفي اتصال مع الصحفيين قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الهجوم "خُطط له ونُفذ بأمر من كييف... من نظام كييف".

وأضاف بيسكوف قائلا: "يجب على نظام كييف أن يتحمل المسؤولية كاملة والعواقب كافة".

واعتبر المتحدث باسم الكرملين أن الهجوم كان "تخريبا متعمدا" من جانب أوكرانيا، ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اطلاع على التطورات المتصلة بتدمير السد.

ورأى بيسكوف أن الهدف من تدمير السد "حرمان القرم من المياه" وأن أوكرانيا أقدمت على هذه الخطوة لأن "القوات المسلحة الأوكرانية فشلت بتحقيق أهدافها بعد يومين من إطلاق عمليات عسكرية هجومية واسعة النطاق".