أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعد ما اعتبرته هجومًا روسيًا على سد نوفا كاخوفكا، كما طالبت الثلاثاء بفرض عقوبات على صناعة الصواريخ الروسية والقطاع النووي في موسكو.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية: "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم الإرهابي الروسي على محطة كاخوفكا (محطة توليد الطاقة الكهرومائية)"، طالبًا بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي واجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت "نناشد أيضًا دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي النظر على وجه السرعة في فرض عقوبات جديدة بعيدة المدى على الاتحاد الروسي، ولا سيما فيما يتعلق بصناعة الصواريخ الروسية والقطاع النووي".

وأكد البيان اتهام روسيا بالوقوف وراء الهجوم، دون تقديم أي دليل.

وقالت الوزارة: "نحن نعتبر تفجير الاتحاد الروسي لسد نوفا كاخوفكا بمثابة عمل إرهابي ضد البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا ، والذي يهدف إلى التسبب في أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين والدمار".

وتتهم موسكو أوكرانيا بالوقوف وراء الحادث.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان السد قد تعرض لهجوم متعمد أو ما إذا كان الانهيار ناتجًا عن فشل هيكلي. لا يقدم تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بالسد وخرقه، وكذلك صور الأقمار الصناعية الحديثة، أدلة قاطعة بطريقة أو بأخرى.