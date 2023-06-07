خريطة تُظهر كيف يمكن أن يؤثر تدمير سد على نهر دنيبرو على استراتيجيات أوكرانيا وروسيا العسكرية

موسكو، روسيا (CNN)-- أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، الأربعاء، تتهم فيه أوكرانيا بتفجير خط أنابيب للأمونيا في منطقة خاركيف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في الخامس من يونيو/ حزيران، حوالي الساعة 21.00 بتوقيت موسكو، في منطقة قرية ماسيوتيفكا، منطقة خاركيف، قوضت مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية خط أنابيب توجلياتي أوديسا للأمونيا".

ونتيجة لهذا العمل الإرهابي، سقط ضحايا بين السكان المدنيين. وقال البيان إنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

ألقى مسؤولون أوكرانيون باللوم على القصف الروسي في الأضرار. وكان أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف، قد أبلغ عن الأضرار الناجمة عن القصف، الاثنين، وقال إن خط الأنابيب تضرر مرة أخرى الثلاثاء.

كتب سينيهوبوف في تليغرام، الأربعاء: "في حوالي الساعة 17:45 مساء أمس، قصف العدو أنبوب الأمونيا مرة أخرى في منطقة كوبيانسك. تم تسجيل إجمالي 6 حالات دخول في منطقة محطة الضخ بالقرب من قرية ماسيوتيفكا. حتى الآن، تظهر نتائج القياسات أنه لا توجد أمونيا في الهواء في مستوطنات منطقة كوبيانسك".

لا يمكن لـ CNN التحقق بشكل مستقل من أي من الادعاءين.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الأمر سيستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر لإصلاح خط أنابيب الأمونيا "تولياتي أوديسا" خلال مؤتمر صحفي. وفقًا لزخاروفا، كان خط أنابيب الأمونيا مفتاحًا لصفقة الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود.

وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية، الأربعاء: "كان خط أنابيب الأمونيا أحد ركائز تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اسطنبول في 22 يوليو. وكان خط الأنابيب أساسيًا للأمن الغذائي العالمي".

وفقًا للأمم المتحدة، أطلقت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة مبادرة حبوب البحر الأسود كآلية للصادرات الآمنة للحبوب والمواد الغذائية ذات الصلة والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من الموانئ الأوكرانية المحددة إلى الأسواق العالمية.