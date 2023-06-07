نوفا كاخوفكا.. خريطة لموقع أكبر سدود أوكرانيا بعد كارثة انهياره

(CNN) -- تعرض سد كبير ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في جنوبي أوكرانيا المحتل من قبل روسيا للانهيار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية ومخاوف من دمار واسع النطاق حيث اتهمت أوكرانيا قوات موسكو بارتكاب عمل من أعمال "الإبادة البيئية".

طُلب من سكان المصب من سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبرو في خيرسون "بذل كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتك"، وفقًا لرئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون في أوكرانيا، حيث أظهر مقطع فيديو طوفانًا من المياه يتدفق من اختراق كبير في السد.

يعتبر سد نوفا كاخوفكا الحرج أكبر خزان في أوكرانيا من حيث الحجم. إنه آخر شلال من ستة سدود تعود إلى الحقبة السوفيتية على نهر دنيبرو، وهو ممر مائي رئيسي يمر عبر جنوب شرق أوكرانيا. هناك العديد من الدول والمدن في اتجاه مجرى النهر، بما في ذلك خيرسون، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة قبل غزو موسكو لجارتها.

ولم يتضح سبب انهيار السد في وقت متأخر من مساء الاثنين أو الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وقد أظهر تحليل CNN لصور الأقمار الصناعية من ماكسار أن السد قد تضرر قبل أيام فقط من تعرضه للانهيار الهيكلي.

إليكم نظرة في الخريطة أعلاه على موقع السد وصور الأقمار الصناعية.