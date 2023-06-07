(CNN)-- قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن مسؤولين أمريكيين وغربيين يرون دلائل على بدء الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره ضد روسيا، ولاحظوا "زيادة كبيرة في القتال" في شرق البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية حيث تعمل القوات الأوكرانية على اكتشاف نقاط الضعف في الخطوط الدفاعية الروسية.

وذكر مسؤول استخباراتي أوروبي، لشبكة CNN، أن "القوات الأوكرانية بدأت في الأيام الماضية في مهاجمة المواقع الروسية بضربات مدفعية وهجمات برية للعثور على المناطق التي يمكن اختراقها".

وقال مسؤولون لشبكة CNN إن انهيار السد في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا، والذي تسبب في موجة من عمليات الإجلاء، الثلاثاء، مع تدفق فيضانات المياه من محطة نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، قد يعقد بعض خطط أوكرانيا.

وذكر مسؤولان غربيان أن انهيار السد قد يجعل من الصعب الآن على القوات الأوكرانية عبور نهر دنيبرو ومهاجمة المواقع الروسية هناك، وقد خلق انهيار السد بالفعل تحديا إنسانيا كبيرا ستحتاج الحكومة الأوكرانية إلى معالجته وتحويل الموارد إليه.

وقال سفير أوروبي في واشنطن: "أي شيء ربما تم التخطيط له في اتجاه مجرى النهر من السد ربما يتعين إعادة التخطيط له".

وأضاف: "في نهاية المطاف، سوف تنحسر مستويات المياه، ولكن على الأرجح، ستبقى آثار الفيضان الكارثي على الجسور والطرق في المنطقة، لذا فقد لا تكون قابلة للاستخدام بالطريقة كما هو مخطط من قبل".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة والاستخبارات الغربية لا تزالان تبحثان عن المسؤول عن تدمير السد، لكن المسؤولين يميلون إلى أن روسيا الجاني.