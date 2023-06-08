بلقاء CNN.. أبرز ما قالته المرشحة الرئاسية نيكي هايلي

(CNN)-- تطرقت السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة والمرشحة لسباق الرئاسة 2024، نيكي هايلي لعدد من الملفات بلقاء CNN من ايوا مع الزميل الإعلامي، جيك تابر، وفقيما يلي أبرز ما قالته:

في ملف الحرب الأوكرانية قالت هايلي إن دعم أوكرانيا يتعلق بحماية الحرية ووقف الاستبداد في جميع أنحاء العالم، وهو التصريح الذي يضعها في تناقض صارخ مع رئيسها السابق دونالد ترامب (شغلت هايلي منصب سفير أمريكا بالأمم المتحدة تحت إدارة ترامب)، وكانت واضحة في دعمها لأوكرانيا، إذ قالت: "هذه أكبر من أوكرانيا.. هذه حرب على الحرية، وعلينا أن ننتصر فيها".

وتقول هايلي إن الصين هي "التهديد الأول للأمن القومي" للولايات المتحدة، فعندما سئلت عن آرائها بشأن العلاقات الأمريكية الصينية، قالت إن بكين تتصدر قائمة المخاوف الأمنية في البلاد، مضيفة: "لفترة طويلة، اعتقد الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون أنه إذا كانوا لطفاء مع الصين، فإن الصين سترغب بأن تكون مثلنا، هذا نرجسي، الصين لا تريد أن تكون مثلنا، لكنهم يريدون أن يكونوا مثل الصين الشيوعية".

وكانت أقسى كلمات هايلي في السياسة الخارجية موجهة إلى الرئيس جو بايدن، الذي ألقت باللوم عليه لتمهيد الطريق للعدوان الروسي من خلال سوء إدارة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلة: "لدينا فوضى في كل مكان ولم يكن ليحدث أي من ذلك"، لولا الرحيل الأخرق والقاتل من البلد الذي غزته الولايات المتحدة في عام 2001.

ودعت هايلي إلى نهج أكثر صرامة للهجرة، وأنه إذا تم انتخابها، فإنها تتعهد بإنشاء برنامج وطني للتحقق الإلكتروني لتأكيد وضع العمال المهاجرين، وإعادة سياسة "البقاء في المكسيك" للمهاجرين الذين ينتظرون إجراءات الهجرة، وقطع المهاجرين غير الشرعيين عن برامج الاستحقاق.