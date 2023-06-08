(CNN)-- من ولاية ماريلاند الأمريكية إلى العاصمة الكندية، أجبرت سحابة هائلة من الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كيبيك الأطفال على البقاء في منازلهم، وأوقفت الرحلات الجوية في مدينة نيويورك وتركت ملايين السكان عرضة لخطر تنفس هواء غير صحي.

وتلقى أكثر من 75 مليون شخص في شرق الولايات المتحدة تنبيهات بشأن جودة الهواء، الأربعاء، بسبب الدخان الذي جعل الآفاق والمعالم الأيقونية تختفي خلف أبخرة برتقالية اللون.

واعتبارًا من مساء الأربعاء شهدت مدن رئيسية مثل فيلادلفيا وجيرسي سيتي ونيو جيرسي ونيوهايفن وكونيكتيكت مؤشرات جودة هواء تتراوح من 200 إلى 300 – وهو رقم يعتبر "غير صحية للغاية"، وفقًا لموقع الحكومة AirNow.gov.

ولكن لماذا تبدو السماء برتقالية اللون وليست بيضاء أو رمادية أو بأي لون آخر؟، والإجابة هي أن دخان الهشيم يحول الهواء إلى اللون البرتقالي لنفس السبب الذي يجعل الهواء النقي السماء تبدو زرقاء - ويتعلق الأمر بنوع الجسيمات الدقيقة الموجودة في الهواء وعددها وطول الموجة التي تحجبها، ويحتوي ضوء الشمس على كل ألوان قوس قزح. أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للأرض، يضرب ضوء الشمس جميع الجزيئات الموجودة في الهواء، الألوان التي نراها في النهاية هي أي أطوال موجية متبقية بعد تفاعلها مع تلك الجسيمات. يحجب دخان حرائق الغابات الأطوال الموجية الأقصر - مثل الأصفر والأخضر والأزرق - تاركًا اللونين الأحمر والبرتقالي فقط للمرور.