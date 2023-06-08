بلقاء CNN.. بنس يبين سبب ترشحه انتخابات الرئاسة 2024

(CNN)-- قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، إنه يخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح محتمل عن الحزب الجمهوري لأنه يعتقد أن "هذا البلد في مأزق كبير"، وذلك في لقاء مع شبكة CNN، الأربعاء.

وأشار بنس إلى قضايا مثل التضخم والسياسة الخارجية حيث يعتقد أن الديمقراطيين لم يقوموا بعمل جيد، قائلا: "الآن أكثر من أي وقت مضى، أعتقد أن أولئك الذين لديهم الخبرة لإعادة التغيير الحقيقي وإعادة أمريكا إلى مسار المنطق والمبادئ المحافظة عليهم مسؤولية التقدم إلى الأمام".

وتطرق بنس إلى موضوع تغيير الجنس عند الأطفال والجدل الواسع الدائر حول هذه القضية في أمريكا حيث قال: "أعتقد، على الأقل، أنه من المناسب لحكومات الولايات والمسؤولين الحكوميين أن يقولوا ببساطة: بصرف النظر كيف يريد البالغين أن يعيشوا، يمكنهم العيش كذلك، ولكن بالنسبة للأطفال، سنحمي الأطفال من أيديولوجية الجنس المتطرفة ونقول لا مواد كيميائية أو انتقال جراحي بين الجنسين قبل أن تبلغ 18 عامًا".

وأجاب بنس الذي بلغ من العمر 64 عامًا، على أسئلة من مذيعة CNN، دانا باش، والناخبين من أيوا وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه رسميًا عن ترشيحه لانتخابات الرئاسة لعام 2024.