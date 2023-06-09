(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن على الأمريكيين أن يثقوا في التحقيق الذي تجريه وزارة العدل مع الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن التعامل مع الوثائق السرية.

وأضاف بايدن، للصحفيين، أنه لم يقترح أبدا على وزارة العدل إجراء أي تغييرات بشأن التحقيقات.

وعندما سئل عما سيقوله للأمريكيين لإقناعهم بضرورة الوثوق باستقلالية ونزاهة وزارة العدل التي يهاجمها ترامب مرارا وتكرارا، أجاب بايدن: "ستلاحظ، لم يسبق لي مرة واحدة، ولا مرة واحدة، أن اقترحت على وزارة العدل ما يجب عليهم فعله أو عدم القيام به بشأن توجيه أي اتهامات أوعدم توجيه أي اتهامات، أنا صادق".

كانت شبكة CNN ذكرت، الأربعاء، أن وزارة العدل أبلغت مؤخرا الفريق القانوني لدونالد ترامب أنه مطلوب للتحقيق بشأن سوء التعامل المحتمل مع الوثائق السرية، في إشارة إلى أن المدعين العامين قد يقتربون من توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق.