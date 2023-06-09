أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أثار شاب فرنسي يبلغ من العمر 24 عامًا ضجة في فرنسا لإظهاره شجاعة كبيرة خلال الهجوم بالسكين في مدينة آنسي الفرنسية، الخميس، بعد محاولته إيقاف المشتبه به بحقيبة ظهر.

وخاطر الشاب الذي يُدعى هنري، والذي رفض الكشف عن اسمه الثاني للإعلام الفرنسي، بحياته خلال مطادرته لمنفذ الهجوم، ما تسبب بإطلاق لقب "بطل حقيبة الظهر" عليه، في حين تسابقت وسائل الإعلام الفرنسية لإجراء مقابلة معه.

وقال الرجل لـBFMTV التابعة لـCNN: "لقد حاولت أن أتصرف بالطريقة التي يجب أن يتصرف بها كل رجل فرنسي"، وتابع قائلا إنه "لم يفكر بالأمر حتى" وقد "أُقفل عقله بشكل تام".

وتابع هنري قائلا: "لقد كان من المستحيل أن أترك الأشخاص العُزل يتعرضون لهجوم مثل هذا من قبل شخص بدا لي أنه مجنون بشكل كبير".

وأظهرت لقطات فيديو من أشخاص كانوا موجودين في موقع الحادث هنري وهو يواجه منفذ الهجوم ويلوح بحقيبته في محاولة منعه من إيذاء الآخرين.

وأضاف الشاب قائلا: "لقد تقابلت عينانا وشعرت أن هذا الرجل لم يكن بوضع طبيعي، وأن شيئا شريرا كان بداخله".

والتقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالشاب ووجه له الشكر الجمعة في آنسي، إلى جانب عدد من متطوعي فرق الطوارئ.