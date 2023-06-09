أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يواجه الرئيس الأمريكي السابق ومساعده، وولت نوتا، تهمة "التآمر لتعطيل العدالة"، ونصت لائحة الاتهام على أن الوثائق السرية شملت معلومات حول نقاط ضعف أمريكا وحلفائها أمام بعض الهجمات العسكرية وعن عمليات انتقامية محتملة ردا على هجمات خارجية.

وجاء في اللائحة: "كان الغرض من المؤامرة أن يحتفظ ترامب بالوثائق السرية التي أخذها معه من البيت الأبيض وإخفائها عن هيئة محلفين فيدرالية كبرى".

وتضمنت الوثائق السرية، التي خزنها ترامب في صناديق بمنتجع " مار أيه لاغو"، معلومات عن الدفاع وعن القدرات العسكرية لأمريكا ودول أجنبية، بما في ذلك برامج نووية، وفقا للائحة.

وتنص اللائحة على أن الوثائق احتوت على معلومات حول نقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة هجوم عسكري - بالإضافة إلى خطط انتقام محتمل ردًا على هجوم أجنبي.

ووفقا للائحة، خبأ ترامب الوثائق عن العديد من فروع الاستخبارات التابعة للحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ووزارة الطاقة ووزارة الخارجية.