ترامب يعلن توجيه اتهامات إليه في قضية الوثائق السرية

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات إليه في قضية الوثائق السرية.

وأضاف ترامب، عبر "تروث سوشيال"، أنه قد تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي.

وأكد مصدر مطلع على الأمر، لشبكة CNN، أنه تم توجيه 7 اتهامات إلى دونالد ترامب.

وأصدر الرئيس الأمريكي السابق، بيانا، وصف فيه ذلك بـ"اليوم الأسود" للولايات المتحدة الأمريكية، وقال: "أنا رجل بريء".

ومن جانبه، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز التعليق على أنباء توجيه الاتهامات إلى ترامب، وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل، التي أشار إلى أنها "تجري تحقيقاتها بشكل مستقل".

وكان البيت الأبيض أعلن مرارا وتكرارا رفضه التدخل في التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية، لا سيما تلك الصادرة عن وزارة العدل، التي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على استقلالها.

وقال جو بايدن، الخميس، إن على الأمريكيين أن يثقوا في التحقيق الذي تجريه وزارة العدل مع دونالد ترامب بشأن تعامله مع الوثائق السرية، وأضاف بايدن، للصحفيين، أنه لم يقترح أبدا على وزارة العدل إجراء أي تغييرات بشأن التحقيقات.