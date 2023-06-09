ترامب يعلن توجيه اتهامات إليه في قضية الوثائق السرية

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات إليه في قضية الوثائق السرية.
وأضاف ترامب، عبر "تروث سوشيال"، أنه قد تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي.
وأكد مصدر مطلع على الأمر، لشبكة CNN، أنه تم توجيه 7 اتهامات إلى دونالد ترامب.
وعندما سئل عما سيقوله للأمريكيين لإقناعهم بضرورة الوثوق باستقلالية ونزاهة وزارة العدل التي يهاجمها ترامب مرارا وتكرارا، أجاب بايدن: "ستلاحظ، لم يسبق لي مرة واحدة، ولا مرة واحدة، أن اقترحت على وزارة العدل ما يجب عليهم فعله أو عدم القيام به بشأن توجيه أي اتهامات أوعدم توجيه أي اتهامات، أنا صادق".
كانت شبكة CNN ذكرت، الأربعاء، أن وزارة العدل أبلغت مؤخرا الفريق القانوني لدونالد ترامب أنه مطلوب للتحقيق بشأن سوء التعامل المحتمل مع الوثائق السرية، في إشارة إلى أن المدعين العامين قد يقتربون من توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق.