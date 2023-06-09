(CNN)--قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لشبكة CNN، الخميس، إنه واثق في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأضاف سوناك، في مقابلة مع كايتلان كولينز من شبكة CNN، أن اجتماعاته مع قادة الكونغرس في كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) هذا الأسبوع تشير إلى استعدادهم لدعم جهود أوكرانيا المستمرة للدفاع ضد العدوان الروسي.

وأعرب سوناك عن ثقته في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وذلك خلال رده على سؤال طرحته كولينز بشأن تعليقه على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي امتنع عن الإفصاح في اللقاء الجماهيري CNN Town Hall عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تنتصر في الحرب، وأضاف ريشي سوناك: "من الواضح أنه لن يكون من المناسب لي التعليق على السياسة الداخلية هنا".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى اعتراف القادة الأمريكيين "بأن القيم التي نحارب من أجلها عالمية"، وأضاف: " تلك قيم دافعت عنها أمريكا دائما، وهي الديمقراطية والحرية وسيادة القانون ، لكنني أعتقد أنه من المعقول تمامًا أن يسأل الناس: هل يقوم الجميع بواجبهم؟ أنا فخور بأن أقول إن المملكة المتحدة كذلك، وخلف الولايات المتحدة، نحن ثاني أكبر مساهم في الجهود المبذولة لدعم أوكرانيا".

وذكر سوناك أنه تحدث أيضا إلى زعماء آخرين حول ضمان أن تستثمر دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما لا يقل عن 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع.

وأضاف: "هذا التزام قطعناه على أنفسنا تجاه الناتو، وأعتقد أنه من المعقول والصحيح أن نتوقع من دول أخرى في حلف الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى تلك المستويات، وهذا شيء أتحدث عنه مع القادة الآخرين أيضا".

وتأتي تعليقات سوناك وسط مقاومة شرسة من بعض الجمهوريين في الكونغرس، الذين يجادلون بأنه يجب أن تكون هناك قيود على التمويل الأمريكي للحرب في أوكرانيا.