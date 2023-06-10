الصين: نخطط لإجراء مناورات عسكرية جديدة مع روسيا

(CNN)-- أكدت وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، أن بلادها وروسيا ستجريان مناورات عسكرية مشتركة مرة أخرى هذا العام، حسبما أكد كبار الجنرالات من كل جانب في اجتماع افتراضي.

وعقد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية ليو جين لي لقاء بالفيديو مع رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن الاجتماع "عقد لتبادل الآراء حول تعميق التعاون بين الجيشين".

وفي 6 يونيو/ حزيران، أجرت الصين وروسيا مناورات مشتركة للقوات الجوية فوق بحر اليابان، المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي التجارة الثنائية بين روسيا والصين أكثر من 93.8 مليار دولار في الفترة من يناير/ كاون الثاني إلى مايو/ أيار في عام 2023، بزيادة 40.7 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة منذ أن غزت أوكرانيا وأبعدت عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي لكن الصين، التي أعلنت أن "لا حدود" لصداقتها مع جارتها الشمالية، ألقت للكرملين بشريان حياة اقتصادي، مما خفف من تأثير إبعادها عن النظام المالي العالمي.

ورفضت الصين، التي تنظر إلى روسيا كشريك أساسي وسط توتراتها المتزايدة مع الغرب، إدانة غزو موسكو لأوكرانيا أو الدعوة إلى انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، حتى مع نزوح الملايين ومقتل عشرات الآلاف في هجوم الكرملين غير المبرر على أوكرانيا.