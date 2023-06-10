روسيا تسلم أسرى حرب أوكرانيين عبر المجر.. وكييف: تم دون علمنا

(CNN)-- نقلت روسيا، الخميس، أسرى حرب أوكرانيين إلى المجر، بوساطة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بحسب بيان صادر عن الكنيسة. وأضاف البيان أن نقل السجناء، من أصول ترانسكارباثية، تم بناء على طلب المجر.

ولطالما كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وحكومته أقرب حليف للكرملين داخل الكتلة الأوروبية، مما أدى إلى علاقات دبلوماسية شائكة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وفي الوقت نفسه، تقدم المجر المساعدة للاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى البلاد.

وكانت المجر وأوكرانيا في نزاع طويل الأمد بشأن معاملة الأقلية العرقية المجرية في أوكرانيا، بحسب وكالة (رويترز).

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو في بيان، الجمعة، إنه بينما ترحب أوكرانيا بأخبار إطلاق سراح أسرى الحرب، لم يتم إبلاغها بالمفاوضات بين المسؤولين الروس والمجريين، واكتشفت ذلك من خلال وسائل الإعلام والتصريحات العامة للمسؤولين المجريين.

وأضاف نيكولينكو: "علمنا من تصريحات عامة لنائب رئيس الوزراء المجري أن روسيا سلمت 11 أوكرانيا من أصل مجري إلى بودابست".

وذكر المسؤول بوزارة الخارجية الأوكرانية، أنه تمت دعوة القائم بالأعمال المجري، إلى وزارة الخارجية الأوكرانية لإجراء "محادثة موضوعية"، وأن أوكرانيا طلبت من المجر تقديم "معلومات مفصلة عن مواطنينا وتوفير الوصول إليهم على الفور للقنصل الأوكراني للتعرف على حالتهم الصحية وتزويدهم بالمساعدة القنصلية".

وأضاف أنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تنسيق التعاون في القضايا الحساسة مثل إطلاق سراح أسرى الحرب".