الرئيس الأوكراني يعطي أوضح إشارة للآن على بداية الهجوم المضاد

(CNN)-- أعطى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أوضح إشارة حتى الآن على أن الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره جار لتحرير الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة قوات الاحتلال الروسية، قائلاً إن "الإجراءات الدفاعية المضادة ذات الصلة تحدث في أوكرانيا".

جاء ذلك في حديث بالعاصمة كييف، السبت، حيث طُلب من الزعيم الأوكراني الرد على تعليقات نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي قال الجمعة: "يمكن القول بيقين مطلق أن الهجوم المضاد (الأوكراني) قد بدأ"، لافتا على أنه لم يلق نجاحا.

وتجاهل زيلينسكي اقتراحات بوتين بأن القوات المسلحة الأوكرانية كانت تكافح وسعى إلى ممارسة بعض الضغط النفسي على الرئيس الروسي، قائلا: "من المثير للاهتمام أن بوتين كان يتحدث عن هجومنا المضاد.. من المهم أن تشعر روسيا (بالهجوم المضاد)، وأن تشعر أنه لم يتبق لها الكثير من الوقت".

وفي ساحة المعركة، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من العمليات الهجومية الأوكرانية على طول خط المواجهة إلى جنوب وشرق زاباروجيا.