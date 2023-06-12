بوتين في يوم روسيا.. بلادنا تواجه "وقتا صعبا"

(CNN)-- هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الأمة" في يوم روسيا، وقال إن البلاد تمر بوقت صعب، في إشارة إلى تداعيات حربه على أوكرانيا.

وفي كلمته الافتتاحية خلال حفل تقديم جوائز الدولة لـ"أبطال العمل"، تحدث بوتين عن الوطنية والإخلاص للوطن الأم، وهو موضوع تكرر في تصريحاته العامة الأخيرة.

وقال بوتين: "اليوم، في وقت صعب بالنسبة لروسيا، توحد (هذه المشاعر) مجتمعنا بشكل أكبر، وتعمل كدعم موثوق لأبطالنا- المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".

وأكد بوتين على "الانتصارات العمالية والعسكرية" الرائعة التي حققتها الأجيال السابقة من الروس.

وأضاف الرئيس الروسي: "نحن الآن ندرك تماما ما تعنيه إنجازاتهم، وتضامنهم الثابت، وتصميمهم الراسخ على الدفاع عن أرضهم الأصلية، والعمل من أجل الصالح العام وازدهار الوطن".