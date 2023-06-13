(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.

وقال بلينكن، في بيان، إن الحزمة الجديدة تتضمن "قدرات دفاع جوي مهمة، وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية، والأسلحة المضادة للدبابات، والمركبات المدرعة، وغيرها من المعدات الأساسية لتعزيز القوات الأوكرانية في ساحة المعركة".

وأضاف: "الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا سيقفون متحدين مع أوكرانيا، طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، الاثنين، في خطابه الليلي اليومي، إن قواته "تخوض معارك شرسة لكنها تتقدم وتستعيد السيطرة على الأراضي".

وأضاف زيلينسكي: "المعارك شرسة لكننا نتقدم للأمام وهذا مهم للغاية، وما نحتاجه هو تكبيد العدو خسائر"، وتابع: "على الرغم من أن الطقس غير موات هذه الأيام، حيث أن الأمطار تجعل مهمتنا أكثر صعوبة إلا أن قوة محاربينا لا تزال تؤتي ثمارها، وأشكر كل من يشارك في القتال الآن، وكل من يدعم القوات".