بوتين يوجه رسالة إلى جنود أصيبوا خلال المعارك بأوكرانيا

(CNN)-- أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، جنود أصيبوا خلال المعارك في أوكرانيا بأن بلادهم بحاجة إليهم، وحثهم على مواصلة خدمتهم العسكرية، وذلك خلال زيارته إلى مستشفى عسكري.

وجاءت زيارة بوتين إلى المستشفى التابعة لوزارة الدفاع كواحدة من عدة مظاهر عامة للاحتفال بيوم روسيا، ومنح الرئيس الروسي جوائز للجنود المصابين في المعارك بأوكرانيا، وقال إنه يفهم أن الصراع "ليس فيلما ما، وأن كل هذا يحدث في الواقع".

وخاطب الجنود بقوله: "لا شك في أن بلدك ووطنك والقوات المسلحة بحاجة لأناس مثلكم"، وحثهم على "مواصلة خدمتهم العسكرية بمجرد أن يتعافوا".

وتأتي زيارة بوتين للجنود وسط ادعاء مسؤولي الدفاع الأوكرانيين أنهم استعادوا عدة أراضي في منطقة دونيتسك.