حمد بن جاسم يروي حوار دار مع برلسكوني قبل وفاته بـ12 ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي توفي في وقت سابق من يوم الاثنين، بأنه كان " شخصا مختلفا ومثيرا".

وأضاف الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، عبر حسابه على تويتر: "عرفته حين كنا نحن الاثنين في السلطة، واستمرت علاقتي معه بعد ذلك"، وتابع: "التقيته قبل رحيله عن الدنيا بـ12 ساعة فقط، واستذكرنا أشياء كثيرة على مدى نصف ساعة، وكان الرجل يتحدث كمن يظن أنه باق إلى الأبد".

وذكر رئيس الوزراء القطري الأسبق أن سيلفيو برلسكوني حدثه "عن قلقه من الحرب المستعرة في أوكرانيا، وخوفه من الاحتمالات الكبيرة لتفاقمها وتزايد مخاطر استعمال الأسلحة الخطيرة فيها".

وأضاف أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق حدثه كذلك "عن ولعه بكرة القدم خلافا لي أنا، وتحدث عن النادي الذي أنشأه وتأهله للدرجة الأولى في الدوري الإيطالي ( نادي مونزا)، وقد أخبرته أنني لا أفهم في كرة القدم نهائيا".

واختتم الشيخ حمد بن جاسم بن جبر تغريدته بقوله: "رحم الله برلسكوني فقد كان شخصا مثيرا للانتباه والتفكير، رحل وكان بعزيمة من يظن أنه باق إلى وقت طويل لكنها الحياة".

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق توفي في مستشفى ميلانو عن عمر يناهز 86 عاما، حسبما أكد مكتبه الصحفي، الاثنين.

وترأس برلسكوني أربع حكومات خلال حياته السياسية بين عامي 1993 و2011 وكان مالك نادي ميلان الإيطالي بين 1987 و2017 وصنع للفريق إنجازات كبيرة أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.

ووُجهت لرئيس وزراء إيطاليا الأسبق تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي لبرلسكوني عام 2013 وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات لكنه أُعفي من تنفيذ الحكم لأنه كان يبلغ من السن 76 عاما واستبدل الحكم بتقديم خدمات مجتمعية غير مدفوعة الأجر.