زيلينسكي عن تطورات المعارك: القتال شرس.. لكننا نتقدم

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، في خطابه الليلي اليومي، إن قواته "تخوض معارك شرسة لكنها تتقدم وتستعيد السيطرة على الأراضي".

وأضاف زيلينسكي: "المعارك شرسة لكننا نتقدم للأمام وهذا مهم للغاية، وما نحتاجه هو تكبيد العدو خسائر"، وتابع: "على الرغم من أن الطقس غير موات هذه الأيام، حيث أن الأمطار تجعل مهمتنا أكثر صعوبة إلا أن قوة محاربينا لا تزال تؤتي ثمارها، وأشكر كل من يشارك في القتال الآن، كل من يدعم ألوية القتال".

وذكر الرئيس الأوكراني أن "أهم المناطق العملياتية وأكثرها سخونة تقع في اتجاهات تافريا وخورتيتسيا"، وأضاف أنه تلقى تقارير من القادة في تلك المناطق خلال اجتماع طاقمه الاثنين.

وقال زيلينسكي: "نحن نحافظ على هيمنتنا العملياتية ونعززها"، وأضاف: "هذا الأسبوع سيكون ذا مغزى كبير، أولا، نقوم بإعداد لدعم عسكري جديد من شركائنا لمحاربينا، ثانيا، نحن نستعد لإشراك المزيد من الجهات الفاعلة العالمية في تنفيذ صيغة السلام، ثالثا، نعمل على جعل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ذات مغزى حقا".

وأردف بقوله: "أنا ممتن بشكل خاص لباخموت لأننا نزيد من سيطرتنا في هذه المنطقة".

يذكر أن نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار قالت، في وقت سابق يوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية استعادت، خلال الأسبوع الماضي، استعادت 16 كيلومترًا مربعا في منطقة باخموت.