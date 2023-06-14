روسيا تعلن عن لقاء مرتقب يجمع بوتين وقادة أفارقة

(CNN)-- أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه من المقرر أن يلتقي بوتين بزعماء دول إفريقية، السبت، في سان بطرسبرغ.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء عن أوشاكوف قوله إن "اتفاق الحبوب سيكون أحد القضايا الرئيسية التي سيناقشها القادة".

وأضاف أن "القادة الأفارقة مهتمون بتزويد قارتهم بالحبوب بشكل مستمر، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا حتى الآن بموجب اتفاق اسطنبول".

وتابع أن "روسيا غير راضية عن الاتفاق، وستدرس بعناية قرارا بشأن تمديده"، مرددا التصريحات التي قالها الرئيس الروسي للصحفيين في الكرملين، يوم الثلاثاء، حيث قال إنه "يفكر في الانسحاب من الاتفاق".

وأعلنت منظمة "برازافيل" الخيرية غير الربحية، في وقت سابق، أن القادة الأفارقة سيلتقون بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، قبل لقاء بوتين.

وأضافت أن القادة هم "رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، و غزالي الصوماني رئيس الاتحاد الأفريقي وجزر القمر، و رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، ورئيس السنغال ماكي سال، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما.