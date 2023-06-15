من يملك المخزون الأكبر من الرؤوس النووية؟ إليك أحدث التقديرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) وفقًا لتقديرات صادرة عن اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS)، لا تزال مستويات مخزون الرؤوس الحربية النووية حول العالم مرتفعة للغاية، حيث تمتلك تسع دول ما يقرب من 12,500 رأس حربي حتى أوائل عام 2023.

تمتلك الولايات المتحدة وروسيا حاليًا نحو 89٪ من إجمالي مخزون الأسلحة النووية في العالم، وتشكل هاتان الدولتان 86٪ من مخزون الرؤوس الحربية المتاحة للاستخدام من قبل القوات المسلحة. وفي الوقت الحالي، لا توجد دولة مسلحة نوويًا أخرى تعلن الاحتفاظ بأكثر من بضع مئات من الأسلحة النووية لأغراض الدفاع عن الأمن القومي، على الرغم من زيادة بعض هذه الدول لمخزوناتها النووية.

على المستوى العالمي، يظهر تراجع عام في المخزون العام للأسلحة النووية، ولكن وتيرة التخفيض تباطأت مقارنة بالسنوات الـ30 الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، تتم هذه التخفيضات فقط لأن الولايات المتحدة وروسيا لا تزالان تقومان بتفكيك الرؤوس الحربية التي تم سحبها من الخدمة سابقًا.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أحدث التقديرات لإجمالي المخزون في العالم.