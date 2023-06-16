برلين، ألمانيا (CNN)-- أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الجمعة، أن ألمانيا ستسلم 64 صاروخا إضافيا من طراز (باتريوت) إلى أوكرانيا.

وقال بيستوريوس: ستقوم ألمانيا "على الفور" بتسليم 64 صاروخا آخر من صواريخ باتريوت سطح - جو إلى أوكرانيا، لتنضم إلى العديد من حلفاء (الناتو) الآخرين، في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في حربها مع روسيا.

وجاء إعلان بيستوريوس عن تسليم الصواريخ، الجمعة، خلال اليوم الثاني من اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، الشهر الماضي، عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار لتعزيز الدفاعات الأوكرانية، ما يمثل أكبر تعهد برلين بتقديم مساعدات عسكرية منذ بداية الحرب.

وقال بيستوريوس إن القرار "إشارة مهمة للغاية لدعم الجهود الناجحة للقوات المسلحة الأوكرانية لضمان الدفاع الجوي، وبخاصة الآن، في هذه المرحلة الخاصة من الحرب".