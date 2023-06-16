بعد اجتماع زعماء أفارقة مع زيلينسكي.. رئيس جنوب إفريقيا يدعو إلى "وقف التصعيد" في أوكرانيا

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بعد اجتماع زعماء أفارقة مع زيلينسكي.. رئيس جنوب إفريقيا يدعو إلى "وقف التصعيد" في أوكرانيا
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي بكييف Credit: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الجمعة، إن الدول الإفريقية مستعدة لمزيد من المشاركة بهدف التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، داعيا إلى وقف تصعيد الصراع، وذلك بعد اجتماع القادة الأفارقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

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وفي حديثه إلى جانب زعماء أفارقة آخرين وزيلينسكي، دعا رامافوزا إلى إجراء مفاوضات، مضيفا أنه "كان يستمع إلى زيلينسكي اليوم وسيستمع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا".

وذكر:"يجب أن يكون هناك سلام من خلال المفاوضات والوسائل الدبلوماسية، ويجب أن نتقدم نحو ذلك السلام لأن كل الحروب في النهاية تنتهي".

وقال: "أعتقد أنه يجب إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، من خلال التفاوض والوسائل الدبلوماسية".

يذكر أن القادة الأفارقة وصلوا إلى أوكرانيا، الجمعة، في إطار "مهمة سلام"، ومن المقرر أن يزور الوفد مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، السبت.

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