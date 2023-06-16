زيلينسكي يوضح للقادة الأفارقة موقفه من التفاوض مع روسيا

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن أي محادثات سلام مع روسيا لن تكون ممكنة إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي المحتلة في بلاده.

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع القادة الأفارقة الذين يزورون كييف في "مهمة سلام": "قلت بوضوح في اجتماعنا أن السماح بأي مفاوضات مع روسيا الآن بعد أن كان المحتل على أرضنا يعني تجميد الحرب.. وهذا يعني الألم والمعاناة".

وتابع: "من الواضح أن روسيا تحاول الآن العودة إلى تكتيكاتها البدائية القديمة للخداع لكن هذا لن ينجح بعد الآن، ومن المستحيل بالتأكيد خداع أوكرانيا".

وذكر: "أؤكد مرة أخرى نحن بحاجة إلى سلام حقيقي، وبالتالي - انسحاب حقيقي للقوات الروسية من كامل أرضنا المستقلة ."

وبدا أن زيلينسكي على خلاف مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي وقف إلى جانبه في المؤتمر الصحفي، ودعا إلى وقف تصعيد الصراع.

وقال رامافوزا: "يجب أن يكون هناك تهدئة للنزاع ووقف للتصعيد على كلا الجانبين حتى يمكن للسلام أن يجد طريقة لحل المشكلة".

وذكر الرئيس الأوكراني أنه ناقش مع القادة الأفارقة أيضا اتفاق الحبوب، وذكر: "يجب ضمان الإمدادات الغذائية بشكل موثوق وضمان حق كل فرد في الغذاء من خلال وقف أي محاولات من قبل دول مثل روسيا لاستخدام تهديد الجوع وعدم الاستقرار الاجتماعي لابتزاز الناس".

يذكر أن القادة الأفارقة وصلوا إلى أوكرانيا، الجمعة، في إطار "مهمة سلام"، ومن المقرر أن يزور الوفد مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، السبت.