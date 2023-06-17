لم يحدث منذ 40 عامًا.. الملك تشارلز يحيي تقليدًا ملكيًا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أحيا الملك تشارلز الثالث تقليدًا ملكيًا من خلال ركوب الخيل مع أول فرقة عسكرية ملونة في عهده، والذي تصادف العيد الرسمي لعيد ميلاد ملك بريطانيا.

المشهد العسكري التقليدي يوم السبت هو عرض لا مثيل له مع كل الفخامة والاحتفال المتوقع في المناسبات الملكية، ويجتذب حشودًا ضخمة إلى وسط لندن. وعيد ميلاد الملك تشارلز الفعلي في نوفمبر/ تشرين الثاني وعادة ما يتم الاحتفال به بشكل خاص.

انضم الملك إلى 1500 جندي و 300 حصان ومئات من الموسيقيين وهم يقطعون مسافة قصيرة من قصر باكنغهام إلى "هورس غاردز باريد" في ساحة سانت جيمس بارك لحضور الحفل الذي شاهده أفراد من العائلة المالكة.

لقد كان مشهدًا لم يره منذ ما يقرب من 40 عامًا. كانت الملكة إليزابيث الثاني آخر من ركب خيلا في هذا الموكب في عام 1986.

ارتدى الملك تشارلز زي الحرس الويلزي، مع شعار الكراث على الياقة وجلد الدب باللونين الأخضر والأبيض، لهذه المناسبة.

تبعه على ظهور الخيل العديد من أفراد الأسرة المالكة، بما في ذلك الأمير وليام، الذي كان يرتدي أيضًا زي الحرس الويلزي، الفوج الذي ورثه عن والده في ديسمبر/ كانون الأول. ركب إلى جانب الأميرة آن، والأمير إدوارد.

وخلفهم كانت عربة تجرها الخيول تحمل الملكة وأميرة ويلز وثلاثي الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس. وكان الحزب الملكي برفقة مرافقة الخيالة السيادية لجنود من حراس الحياة التابعين لسلاح الفرسان والبلوز والعائلة المالكة.

في وقت مبكر، اجتمع المهنئون الذين كانوا يرتدون ملابس ساحرة ويرتدون أعلام الاتحاد لنيل مواقع رئيسية على طول جادة "مول" خارج المقر الملكي في الساعات التي سبقت العرض.

بحلول الوقت الذي بدأ فيه المشهد الاحتفالي، كان الآلاف ينتظرون في شمس الصيف. يمكن سماع سلسلة من الهتافات الحماسية. حمل الكثيرون هواتفهم المحمولة عالياً لالتقاط لحظة مرور أفراد الأسرة.

الملك هو قائد القوات المسلحة البريطانية ويقود جيشا تقليديًا إلى الحرب. خلال الحفل الذي أقيم في هورس غاردز، أخذ الملك التحية بصفته قائدًا للأفواج السبعة التابعة لقسم الأسرة بينما عُزف النشيد الوطني. ثم أتيحت له الفرصة لمراجعة جيشه واعتماده.

انضمت الملكة كاميلا إلى زوجها لمشاهدة الكتيبة الويلزية الأولى من حراسها وهم يرفعون علم الفوج أمام المئات من رجال الحرس والضباط. أجرى الفوج مناورات معقدة في ساحة المعركة للموسيقى، حيث وصف قصر كينسينغتون سابقًا البرنامج الموسيقي لهذا العام بأنه "ذو طابع ويلزي مميز"، مع مقطوعات جديدة من الفرقة خصيصًا لهذه المناسبة.