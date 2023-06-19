"منعطف حرج".. هذا ما قاله كبير المسؤولين الصينيين خلال لقائه بلينكن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الإثنين، إن زيارة الثاني إلى بكين تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين "منعطفا حرجا"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وقال وانغ وفقا للبيان، إن زيارة بلينكن "تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية منعطفا حرجا، حيث يجب الاختيار بين الحوار أو المواجهة، وبين التعاون أو الصراع".

واستغرق الاجتماع بين بلينكن ووانغ ثلاث ساعات تقريبا، وفقا للوفد الصحفي المرافق لوزير الخارجية الأمريكية في رحلته إلى الصين.

وشدد وانغ، وهو كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الانحدار في مستوى العلاقات بين البلدين يعود إلى تصور واشنطن "الخاطئ للصين"، ما أدى إلى اتباع "سياسة خاطئة تجاهها".

وحث وانغ الولايات المتحدة على التوقف عن الترويج لما يسمى بـ "نظرية التهديد الصيني"، وطالب واشنطن بوقف حملتها التكنولوجية على بكين ورفع العقوبات أحادية الجانب ضد الصين.

وقال وانغ: "نحن بحاجة إلى عكس الانحدار في العلاقات الصينية الأمريكية، وتعزيز العودة إلى المسار الصحي والمستقر، وإيجاد الطريق الصحيح لتتعايش الصين والولايات المتحدة معا في العصر الجديد".

وناقش الطرفان التطورات في تايوان، إذ أعاد وانغ التأكيد على أن هذه القضية واحدة من "المصالح الرئيسية" لبلاده.

وقال المسؤول الصيني وفقا لوسائل إعلام حكومية: "ليس لدي مجال للتنازل أو التراجع"، وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تلتزم حقا بمبدأ الصين الواحدة المنصوص عليه في الاتفاقيات المشتركة، واحترام سيادة الصين ووحدة أراضيها، ومعارضة استقلال تايوان بشكل واضح".

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من "القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، دون ورود مزيد من التفاصيل بعد.