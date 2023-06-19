بلينكن يعقد اجتماعا مع كبير الدبلوماسيين الصينيين خلال زيارته إلى بكين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في بكين، الأحد، خلال زيارته إلى الصين.

وقام الاثنان بالتقاط الصور الرسمية قبل الدخول إلى اجتماع خلف أبواب مغلقة.

وبلينكن هو أول وزير خارجية أمريكي يسافر إلى الصين منذ خمس سنوات وأكبر مسؤول أمريكي يقوم بمثل هذه المهمة منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في أوائل عام 2021.

وسيرصد المراقبون عن كثب ما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك لأن الرحلات السابقة لكبار الدبلوماسيين الأمريكيين غالباً ما كانت تتضمن لقاءات وجها لوجه مع رئيس الصين، لكن العلاقات بين البلدين حاليا في أدنى مستوى لها منذ عقود.

وكان بلينكن قد التقى وزير الخارجية الصيني تشين غانغ لأكثر من خمس ساعات، الأحد، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.