أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – علق المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الثلاثاء، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، معربًا عن ثقته بأن علاقات الصين مع الولايات المتحدة لن تستهدف روسيا.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، الثلاثاء، شدد بيسكوف على أهمية ترسيخ "علاقة واضحة" بين بكين وواشنطن، معترفًا بـ"الحق السيادي" للصين في التعامل مع الدول الأخرى.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين قائلا: "يتيح لنا مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الصين التأكد من أن بناء مثل هذه العلاقات مع الدول الأخرى، لن يكون موجهاً ضد بلدنا".

وبعد زيارته التي استمرت يومين إلى بكين، حيث التقى بكبار المسؤولين الصينيين بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ، صرح بلينكن، الاثنين، أنه تم إحراز تقدم في إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى مسارها الصحيح، حيث أقر الجانبان بالحاجة إلى استقرار العلاقات الثنائية بين البلدين.