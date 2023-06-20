(CNN)— قالت وزارة الخارجية التايوانية ردا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين إلى بكين، إن تايوان ترحب بموقف الولايات المتحدة الثابت بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وتؤكد على هذا الموقف.

وأضافت الوزارة في بيان أن "وزارة الشؤون الخارجية لطالما أولت دائما اهتماما وثيقا للتفاعلات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين".

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء: "في الوقت الحالي، تتمتع تايوان والولايات المتحدة بثقة متبادلة جيدة وقنوات اتصال سلسة للغاية، وفيما يتعلق بالتفاعلات عالية المستوى بين الولايات المتحدة والصين، حافظت تايوان والولايات المتحدة دائما على اتصال وثيق".

وأردفت الوزارة قائلة، إن "إدارة بايدن أظهرت دعمها لتايوان من خلال إجراءات ملموسة، وإن تايوان ستواصل تعميق شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة للدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى زيارة استغرقت يومين إلى بكين، التقى خلالها نظيره الصيني وانغ يي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، لبحث استعادة قنوات الاتصال بين البلدين.