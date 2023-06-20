(CNN)-- صوت مجلس العموم البريطاني، الاثنين، لصالح قبول تقرير لجنة الامتيازات الذي أدان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بـ"تضليل البرلمان عمدا بشأن انتهاك قواعد الإغلاق" التي طبقت في بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وجرى التصويت في المجلس بعد أن عارض بعض النواب تبني التقرير بالإجماع، وصوت 354 نائبا لصالح التقرير، فيما عارضه 7 نواب.

وقالت اللجنة البرلمانية، الجمعة، في تقرير إن جونسون ضلل نواب البرلمان عمدا بشأن انتهاكات قواعد الإغلاق.

ووجد التقرير "غير المسبوق" أن جونسون "ارتكب ازدراءا خطيرا" للبرلمان، فيما يُعرف بفضيحة "بارتي غيت"، التي تشير إلى إقامة حفلات في مقر الحكومة "داونينغ ستريت"التي كان بها تجمعات في انتهاك لقواعد الإغلاق، بينما أخبر جونسون البرلمان أن القواعد تم اتباعها.

وأوصى التقرير بمنع بوريس جونسون من الحصول على تصريح لدخول مبنى البرلمان.

يذكر أن بوريس جونسون كان استقال من منصبه كرئيس للحكومة في يوليو / تموز 2022، منهيا فترة حكمه المليئة بالفضائح.

وبرز جونسون كبطل لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كان يؤكد أنه سيرفع مستوى البلاد، ويجلب صفقات تجارية جديدة، وازدهارا جديدا.