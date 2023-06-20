على الخريطة.. نظرة عامة على تطورات الهجوم الأوكراني المضاد

(CNN)-- لم يكتسب الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية الزخم الذي توقعه بعض المراقبين المفرطين في التفاؤل. حتى الآن يبدو الأمر وكأنه مقدمة لعمل أكثر شمولية.

أسفرت العمليات الهجومية حتى الآن عن مكاسب متواضعة في المناطق الجنوبية مثل زاباروجيا مع وجود خطوط دفاعات روسية متراكمة أثبتت صعوبة اختراقها. يُنظر إلى المنطقة على أنها هدف رئيسي لأوكرانيا لأن ذلك سيعني كسر الجسر البري لروسيا بين شبه جزيرة القرم المضمومة وشرق دونيتسك.

لكن هناك أيضًا مؤشرات على أن القوات الأوكرانية تنشر رهاناتها، وتتطلع إلى تقليص المكاسب الروسية حول باخموت واستغلال ما تعتبره نقاط ضعف في أماكن أخرى في الشرق.

بدلاً من عرض القوة الساحقة التي تركز الألوية المشكلة حديثًا في اتجاه واحد، يبدو أن الأوكرانيين يحاولون سحب الوحدات الروسية في اتجاهات مختلفة، والعمل على ما قد يكون ضعيفًا أو يستغل الخطوط الفاصلة بين الكتائب المختلفة.

يوم الخميس، قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، إن الهدف الأول كان القضاء على أكبر عدد ممكن من وحدات التجنيد الروسية و "زيادة الضغط النفسي على الجيش الروسي".

وقال: "في الوقت نفسه، تختبر الوحدات الأوكرانية لمعرفة أي المناطق هي الأضعف".