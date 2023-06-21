بايدن يشبه الرئيس الصيني بـ"الحكام الديكتاتوريين"

(CNN)-- شبه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، نظيره الصيني شي جينبينغ بـ"الحكام الديكتاتوريين"، وذلك في تصريحات خلال حفل لجمع التبرعات في ولاية كاليفورنيا.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين بهدف المساعدة في إصلاح العلاقات بين بكين وواشنطن بعد فترة كانت مشحونة بشكل خاص خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف بايدن: "السبب الذي جعل شي جينبينغ منزعجا للغاية عندما أسقطت ذلك المنطاد الذي كان به معدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم أنه كان موجودا، أنا جاد، كان هذا مصدر إحراج كبير للديكتاتوريين".

وتابع: "عندما تم إسقاط المنطاد كان (الرئيس الصيني) يشعر بالحرج الشديد ونفى وجوده"، وذلك في إشارة إلى منطاد التجسس الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن الرئيس الصيني قد أكد على إحراز تقدم في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، واصفا التطورات بـ"الأمر الجيد جدا"، في حين أكد بلينكن أن العلاقة التي تدار بـ"مسؤولية" بين البلدين، تصب في مصلحة العالم بأسره، الاثنين.

وقال جينبينغ في الاجتماع حسب مقطع فيديو نشرته قناة "CCTV" الحكومية الصينية إن "الطرفين اتفقا على الالتزام بالتفاهم المشترك الذي توصلت له مع الرئيس بايدن في بالي".