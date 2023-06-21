أول تصريح لبايدن بشأن إقرار نجله هانتر بارتكاب مخالفات

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، لشبكة CNN، إنه "فخور جدا" بنجله هانتر، وذلك في أول تصريحات لبايدن لوسائل الإعلام بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية عن أن هانتر بايدن سيقر بالذنب بشأن ارتكاب مخالفات ضريبية وأخرى مرتبطة بحيازة سلاح ناري.

ومن المتوقع أن يكون لإقرار هانتر بايدن بالذنب أصداء فورية على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ووفقا للتقرير المقدم في محكمة فيدرالية في ديلاوير، فإن هانتر بايدن سوف يقر بالذنب في جنحتي ضرائب فيدرالية وبتهمة واحدة مرتبطة بحيازة السلاح، وسوف يمثل أمام المحكمة للاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه في تاريخ لاحق.

وتم تفصيل التهم في ملف جنائي في المحكمة الجزئية في ديلاوير، حيث يجري المدعي العام ديفيد فايس، المُعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال كريستوفر كلارك، محامي هانتر بايدن، في بيان، إن الصفقة مع المدعين الفيدراليين سوف "تحل" التحقيق الجنائي الذي أجرته وزارة العدل منذ فترة طويلة بشأن نجل الرئيس الأمريكي، وأضاف: "أعلم أن هانتر يعتقد أنه من المهم تحمل المسؤولية عن هذه الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة الاضطراب والإدمان في حياته، إنه يتطلع إلى مواصلة شفائه والمضي قدما".

من جانبه، انتقد ترامب صفقة إقرار هانتر بايدن بالذنب، وقال إن وزارة العدل في إدارة بايدن "محت مئات السنين من المحاسبة الجنائية" بمنح هانتر بايدن ما وصفها بـ"مجرد مخالفة مرورية"، مضيفا: "نظامنا معطل".