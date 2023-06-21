ماذا وراء تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية؟ ومخاوف من ضرب روسيا إحدى دول الناتو

بألغام كثيفة ودبابات مفخخة.. روسيا تستخدم تكتيكًا جديدًا لمواجهة الهجوم المضاد الأوكراني

(CNN)-- أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا.

وأضافت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في تويتر: "تتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات والقوائم الفردية".

ورحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بالاتفاق السياسي.

وكتبت فون دير لاين على تويتر: "ستوجه ضربة أخرى لآلة بوتين الحربية من خلال قيود التصدير المشددة واستهداف الكيانات التي تدعم الكرملين".

وأضافت أن "أداتنا لمكافحة التحايل ستمنع روسيا من وضع يدها على السلع الخاضعة للعقوبات".