(CNN)-- أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وأضافت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في تويتر: "تتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات والقوائم الفردية".
ورحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بالاتفاق السياسي.
وكتبت فون دير لاين على تويتر: "ستوجه ضربة أخرى لآلة بوتين الحربية من خلال قيود التصدير المشددة واستهداف الكيانات التي تدعم الكرملين".
وأضافت أن "أداتنا لمكافحة التحايل ستمنع روسيا من وضع يدها على السلع الخاضعة للعقوبات".