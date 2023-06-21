"ضربة لآلة بوتين الحربية".. الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

العالم
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(CNN)-- أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا.

وأضافت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في تويتر: "تتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات والقوائم الفردية".

ورحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بالاتفاق السياسي.

وكتبت فون دير لاين على تويتر: "ستوجه ضربة أخرى لآلة بوتين الحربية من خلال قيود التصدير المشددة واستهداف الكيانات التي تدعم الكرملين".

وأضافت أن "أداتنا لمكافحة التحايل ستمنع روسيا من وضع يدها على السلع الخاضعة للعقوبات".

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