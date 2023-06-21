أمريكا تعلن ارتفاع عدد المليارات التي احتسبت بالخطأ كمساعدات لأوكرانيا

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الخطأ المحاسبي الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي بشأن قيمة المساعدات المقدمة لأوكرانيا كان "أكبر بكثير مما تم ذكره سابقا"، وأن المساعدات التي احتسبت بالخطأ بلغت 6.2 مليار دولار بدلا من 3 مليارات دولار.

وقالت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ إن "الخطأ المحاسبي يشمل العامين الماليين 2022 و 2023 وحدث لأنه في عدد كبير من الحالات قام المسؤولون العسكريون بحساب قيمة استبدال السلاح الذي تم تقديمه لأوكرانيا بدلا من القيمة الفعلية له، وأدت هذه العملية إلى زيادة تكلفة كل حزمة مساعدات جديدة لأن الأسلحة الجديدة تكلف أكثر من الأسلحة القديمة، وأسفرت عن افتراض خاطئ بأنه تم استخدام المزيد من التمويل".

وقالت سينغ: "في عدد كبير من الحالات، استخدمت الخدمات تكاليف الاستبدال بدلا من القيمة الحقيقية، وبالتالي المبالغة في تقدير قيمة المعدات المقدمة إلى أوكرانيا".

وتابعت أن "الحساب النهائي للخطأ المحاسبي كان أعلى بكثير مما قدرت الوزارة سابقا في مايو/ أيار، عندما كشف لأول مرة عن خطأ في التقدير بلغ 3 مليارات دولار".

وذكرت: "بالنسبة للسنة المالية 23، فإن الحساب النهائي هو 3.6 مليار دولار، وبالنسبة للسنة المالية 22 هو 2.6 مليار دولار، بإجمالي 6.2 مليار دولار"، وأضافت: "هذه الأخطاء لن تؤثر على توفير الدعم لأوكرانيا".

ومن المرجح أن يخفف مبلغ الـ 6.2 مليار دولار من حاجة الكونغرس لتمرير حزمة مساعدات إضافية قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر/ أيلول.

كان البيت الأبيض أبلغ شبكة CNN، الشهر الماضي، أنه لا يخطط حاليا لمطالبة الكونغرس بتمويل جديد من أوكرانيا قبل نهاية السنة المالية في نهاية سبتمبر.

وأثار الإعلان عن الخطأ المحاسبي، الشهر الماضي، إحباط الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس النواب، الذين يعتقدون أن الخطأ قلل من مقدار الدعم الأمريكي الذي ذهب إلى أوكرانيا قبل الهجوم المضاد.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول و رئيس لجنة القوات المسلحة مايك روجرز، في بيان: "كان من الممكن استخدام هذه الأموال في توفير الإمدادات الإضافية والأسلحة للهجوم المضاد، بدلاً من تقنين الأموال لتستمر حتى نهاية السنة المالية".