تحديث مباشر لعملية البحث عن الغواصة المفقودة.. سماع أصوات قرع

(CNN)— تستمر جهود البحث عن الغواصة المفقودة بعد أصدات الشركة التي نظمت عملية الغوص، OceanGate، بيانا، الاثنين، أعلنت فيه أنها فقدت الاتصال مع الغواصة "تيتان" في شمال المحيط الأطلسي أثناء رحلة لاستكشاف حطام سفينة "تيتانيك".

ومع استمرار جهود البحث عنها، نقدم لكم آخر التطورات أولا بأول:

- سُمعت أصوات قرع، الثلاثاء، أثناء البحث عن الغواصة المفقودة "تيتان" مما يشير إلى "استمرار الأمل في الناجين"، وفقا لمذكرة داخلية للحكومة الأمريكية.

- سباق مع الزمن حيث قال خفر السواحل الأمريكي إن الغواصة لديها "حوالي 40 ساعة من الهواء القابل للتنفس" خلال تحديث الساعة 1 بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت الشرقي (الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

- داخل الغواصة المفقودة مغامر بريطاني وغواص فرنسي وأب باكستاني وابنه ومؤسس الشركة التي تدير الرحلة، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات عائلية ومصادر.