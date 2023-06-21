من ركاب الغواصة المفقودة "تيتان" في رحلة استكشاف حطام "تيتانيك"؟

(CNN) -- ملياردير بريطاني ورجال أعمال باكستاني بارز ونجله وغواص لديه عقود من الخبرة، كانوا من بين الأشخاص الخمسة الذين على متن الغواصة "تيتان"التي فُقدت شمال المحيط الأطلسي أثناء رحلة لاستكشاف حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم "تيتانيك".

وقالت السلطات الأمريكية إن الغواصة التي كانت بحجم حافلة صغيرة كانت تقل 5 أشخاص عندما فقدت السفينة الأم الاتصال بها صباح الأحد، بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من هبوطها لاستكشاف حطام "تيتانيك".

وفي حين لم تعلن السلطات عن أسماء أولئك الذين كانوا على متن الغواصة، تم تأكيد وجود رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ والملياردير الباكستاني شاهزاده داود ونجله سليمان والغواص الفرنسي بول هنري نارجوليه،

والشخص الخامس هو ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة Ocean Gate التي قادت الرحلة، وفقا لمصدر مطلع على خطة المهمة، ولم ترد الشركة على طلب شبكة CNN للتعليق.

وكان هاردينغ، الذي قام بالعديد من الرحلات الاستكشافية، مقيم في الإمارات، وهو رئيس شركة Action Aviation ، وهي شركة سمسرة طائرات، وقالت الشركة في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنه كان على متن الغواصة.

واحتل هاميش هاردينغ عناوين الصحف في عام 2019 لكونه جزءا من طاقم طيران الذي حطم الرقم القياسي العالمي لأسرع طواف حول العالم عبر كلا القطبين.

وفي عام 2020، أصبح هاردينغ من أوائل الأشخاص الذين غطسوا في منطقة تشالنجر في أعماق المحيط الهادئ، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها أعمق نقطة في محيطات العالم.

وفي العام الماضي، دفع مبلغا غير معلوم من المال مقابل أحد المقاعد على متن رحلة الفضاء لشركة Blue Origin، وكذلك كان أيضا جزءا من رحلتين حطمت الأرقام القياسية إلى القطب الجنوبي: في عام 2016، رافق رائد الفضاء باز ألدرين عندما أصبح أكبر شخص يصل إلى القطب الجنوبي، وفي عام 2020، ذهب إلى هناك مع ابنه جايلز، الذي كان يبلغ من العمر 12 عاما، وأصبح أصغر شخص يصل إلى هذا المكان.

وكان هاردينغ أيضا عضو مؤسس في مجلس أمناء The Explorers Club ، وهي مجموعة مقرها نيويورك شاركت في العديد من الاكتشافات المرموقة في العالم.

وقبل يوم من اختفاء الغواصة، كتب هاردينغ على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "فخور بإعلاني أخيرًا أنني انضممت إلى مهمة استكشاف تيتانيك".

وتم التأكد من أن الباكستاني شاهزاده داود ونجله سليمان من بين الأشخاص الذين كانوا على متن الغواصة، وقال بيان من عائلتهما إن الثنائي انطلقا في"رحلة لاستكشاف حطام تيتانيك في المحيط الأطلسي"، وأضاف البيان "حتى الآن، انقطع الاتصال بالغواصة، وهناك معلومات محدودة متاحة".

وعائلة داوود هي عائلة أعمال باكستانية بارزة وتملك واحدة من بين أكبر الشركات في البلاد، وتعمل في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والزراعة.

ويرأس الشركة حسين داود، مع ابنيه شاهزاده وعبد الصمد يقودان مختلف الأقسام ، وابنته صابرينا داود المسؤولة عن الذراع الخيرية للشرك ، وفقًا لموقع مؤسسة "داوود هرقل".

وذكر هاردينغ أن الغواص بول هنري نارجوليه كان من المقرر أن يغوص معه، وأكدت عائلة نارجوليه لشركة BFMTV التابعة لـ CNN أنه كان على متن الغواصة.

وكان يشغل الغواص منصب مدير الأبحاث تحت الماء في RMS Titanic ، الشركة التي لديها حقوق حصرية لإنقاذ القطع الأثرية من سفينة "تيتانيك".

ووفقا لسيرته الذاتية على موقع الشركة على الإنترنت ، أشرف الغواص على استعادة 5000 قطعة أثرية، يقول الموقع إنه أمضى 22 عامًا في القوات البحرية الفرنسية

وقال ديفيد جالو، كبير مستشاري المبادرات الاستراتيجية في الشركة لشبكة CNN إن "الغواص الفرنسي هو الأفضل في البحث في أعماق البحار".

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن الوزارة ليست في وضع يمكنها من تأكيد اختفاء نارجوليه.