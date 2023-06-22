لفهم عمق الغواصة المفقودة المحتمل.. إليكم مقارنة مع برج خليفة في دبي

(CNN)—تستمر عملية البحث واسعة النطاق عن الغواصة المفقودة "تايتان" في منطقة تبلغ مساحتها ضعف مساحة ولاية كونيتيكت الأمريكية بعد فقدانها، الأحد، في الوقت الذي يخشى فيه المسؤولون من أن يكون على متنها مخزون أكسجين يكفي لأقل من يوم واحد.

برج خليفة في دبي Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

ولتوضيح العمق المحتمل للغواصة المفقودة والذي يعتقد أنه يصل إلى 13 ألف قدم، إليكم مقارنة مع أطول مبنى في العالم، برج خليفة، الذي يرتفع إلى 2700 قدم، أي أن الغواصة المفقودة قد تكون بعمق نحو 5 أبراج خليفة فوق بعضها البعض تقريبا.

Credit: Tom Dulat/Getty Images

وكان خفر السواحل الأمريكي قد قال إنه لم يحدد مصدر أصوات القرع التي التقطتها أجهزة السونار خلال جهود البحث يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويذكر أن الغواصة المفقودة تقل 5 أشخاص، مغامر بريطاني وغواص فرنسي وأب باكستاني وابنه ومؤسس OceanGate Expeditions ، الشركة التي أدارت الرحلة إلى حطام سفينة تيتانيك.