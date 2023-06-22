دوي غامض كل 30 دقيقة.. خبير يفسر ما قد يعنيه صوت القرع في مهمة البحث عن الغواصة المفقودة

(CNN)-- أظهرت دعاوى قضائية أن شركة "أوشن غيت"، المالكة للغواصة المفقودة "تيتان" التي فُقدت شمال المحيط الأطلسي أثناء رحلة لاستكشاف حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم تيتانيك "واجهت سلسلة من المشاكل الفنية والظروف الجوية السيئة التي أجبرتها على إلغاء الرحلات أو تأخيرها في السنوات الأخيرة".

وأدت الرحلات الفاشلة إلى رفع دعاوى قضائية سعى خلالها بعض العملاء ذوي الأجور المرتفعة إلى تعويض تكلفة الرحلات التي قالوا إنهم لم يقوموا بها، وزعمت الشكاوى أن الشركة بالغت في قدرتها على الوصول إلى حطام تيتانيك.

واتهمت شركة السفر هنري كوكسون أدفنشرز، التي تتخذ من لندن مقرا لها، شركة أوشن غيت بعدم امتلاكها "غواصة صالحة للإبحار"عندما أبرمت اتفاقا في عام 2016 لنقل ما يصل إلى 9 ركاب لاستكشاف حطام "تيتانيك" في عام 2018، وسعت شركة السفر لاسترداد ما يقرب من 850 ألف دولار أمريكي دفعتها لشركة أوشن غيت، وفقا لدعوى مدنية تم رفعها في عام 2021.

ولم ترد شركة "أوشن غيت" على المطالبات في المحكمة ولا يمكن الوصول إليها للتعليق.

وذكر منشور على موقع الشركة في عام 2018 أن "التأخيرات الناجمة عن الطقس والبرق منعت الشركة من إكمال سلسلة من اختبارات الغطس"، لكن "هنري كوكسون أدفنشرز" شككت في ذلك، وزعم مدعي أنه "لم يتم التحقق من الادعاء بحدوث صاعقة وقد يكون السبب الحقيقي لأن الغواصة لم تكن قادرة في ذلك الوقت على الحصول على الموافقة على إجراء الرحلة بأمان".

وتم رفض القضية في يوليو/ تموز الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، زعم زوجان من فلوريدا في دعوى قضائية، في وقت سابق من هذا العام، أنهما لم يتمكنا من استرداد الأموال بعد تأجيل رحلة كان مخطط لها في 2018 مع "أوشن غيت" بشكل متكرر، حسبما ذكرت شبكة CNN سابقا، ولا يُظهر ملف القضية على الإنترنت أي رد على الدعوى.

وتم تأخير بعض الرحلات الاستكشافية بعد أن أُجبرت "أوشن غيت" على إعادة بناء هيكل "تيتان" لأنه أظهر أنه "لن يكون قادرا على السفر بعمق كافٍ للوصول إلى حطام تيتانيك"، وفقا لمقال نشر عام 2020 بواسطة GeekWire ، الذي أجرى مقابلة مع الرئيس التنفيذي للشركة.

وفي عملية إلغاء أخرى، قامت شركة "أوشن غيت" بالاتفاق مع ديفيد بوج من شبكة CBS للغطس على غواصتها العام الماضي، لكنها ألغت الرحلة بسبب عطل في المعدات بعد هبوطها 37 قدمًا فقط، حسبما قال بوج.

وفي رحلة أخرى، فقدت الغواصة الاتصال بسفينتها ولم تتمكن من العثور على الحطام، وقال أحد الركاب الذي تحدث إلى شبكة CBS: "لقد استمر ذلك ساعتين ونصف الساعة".

وقامت الشركة بعدد من الرحلات، حيث زار ما لا يقل عن 28 شخصا حطام "تيتانيك" العام الماضي، وفقا لتقرير محكمة، في نوفمبر/ تشرين الثاني، من أحد مستشاري الشركة.

ولكن في إحدى تلك الرحلات، حدثت مشكلة في البطارية، وفقا لتقرير المحكمة، الذي ذكر أن الشركة ألغت رحلة لاحقة "لإجراء إصلاحات وتحسينات تشغيلية".

ولاحقا أكملت الشركة رحلات الغطس في عام 2021، وفقا لموقعها على الإنترنت.