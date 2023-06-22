(CNN)-- قال ستوكتون راش الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت"، المالكة للغواصة "تيتان" التي فُقدت في شمال المحيط الأطلسي، الأحد، أثناء رحلة لاستكشاف حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم "تيتانيك"، في تصريحات خلال عام 2021 إنه "يريد أن يُذكر كمبتكر كسر القواعد".

وجاءت تصريحات راش خلال مقابلة مع مدون السفر المكسيكي آلان إسترادا، الذي وثق رحلته الاستكشافية إلى السفينة "تيتانيك"، خلال محاولة فاشلة في يوليو/ تموز 2021 ومرة أخرى خلال محاولة ناجحة في عام 2022.

وستوكتون راش هو أحد الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة .

وكان راش قال في المقابلة: "أود أن أذكر كمبتكر"، وأضاف: "أعتقد أن الجنرال الأمريكي الراحل ماك آرثر هو من قال لقد تم تذكرك بسبب القواعد التي كسرتها.. وأنت تعلم أنني انتهكت بعض القواعد لفعل ذلك"، ووصف التكنولوجيا التي استخدمها لبناء غواصاته بأنها "هندسة جيدة".

وأضاف: "أعتقد أنني كسرت القواعد بالمنطق والهندسة الجيدة"، وتابع أن "الابتكار يعني كسر القواعد التي ستضيف قيمة للمجتمع".

وذكر: "انتقاء القواعد التي تخرقها هي تلك التي ستضيف قيمة للآخرين وإلى المجتمع، وهذا حقا، بالنسبة لي، يتعلق بالابتكار".

يذكر أن دعاوى قضائية كشفت أن شركة "أوشن غيت" واجهت قبل سنوات مخاوف تتعلق بالسلامة الغواصة، وأثار موظفان سابقان بشكل منفصل مخاوف مماثلة تتعلق بالسلامة بشأن هيكل الغواصة عندما كانا يعملان من قبل الشركة.

وعندما أثار الموظفون المزيد من المخاوف اتخذ راش موقفا دفاعيا وابتعد عن الإجابة على الأسئلة خلال الاجتماعات، بحسب موظف سابق.