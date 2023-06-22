(CNN)-- يستمر البحث عن الغواصة صغيرة الحجم التي تسمى "تايتان" وعلى متنها خمسة أشخاص كانوا يسافرون لمشاهدة حطام تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي.

فقدت الغواصة الاتصال بسفينتها الأم صباح الأحد، بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الرحلة إلى ما يقرب من 13000 قدم.

تمتلك "تيتان" ما بين 70 و96 ساعة من أجهزة دعم الحياة، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي، مما يعني أنه قد يتبقى أقل من يوم واحد من الأوكسجين على متن السفينة.

تقع سفينة تيتانيك على عمق 12,500 قدم تحت مستوى سطح البحر. ولتصور مدى العمق، وصل أعمق غوص سكوبا في العالم إلى 1,090 قدمًا في عام 2022، في حين أن أطول مبنى في العالم، برج خليفة، سيسجل فقط 2,717 قدمًا انخفاضا في المحيط ولا يزال على بعد 9,700 قدم تقريبًا من الوصول إلى حطام تيتانيك.

شاهد مدى عمق غواصة تايتانيك السياحية قبل أن تختفي.